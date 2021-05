mehrere tausend euro Hoher Sachschaden: LKW-Fahrer fährt gegen Bahnüberführung

In Stapelburg, in der Nähe von Wernigerode, musste ein LKW am 21 Mai einen Bahnübergang überqueren. Aufgrund der Höhe rammte er die obere Überfuhrung und verursachte einen immensen Sachschaden.