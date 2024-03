Fahndung in Blankenburg

Blankenburg/DUR. - Die 50 Jahre alte Mandy G. und die 39 Jahre alte Janine R. aus Blankenburg im Harz gelten seit Dienstagmittag als vermisst. Zuletzt wurden sie am 19. März gegen 13.30 Uhr in einer Einrichtung am Thiepark gesehen. Das teilte die Polizei mit.

Möglicherweise haben sich die Gesuchten gegen 14.30 Uhr in der Gnauck-Kühne-Straße aufgehalten und sind von dort in einem blauen Dacia mit Magdeburger Kennzeichen zusammen in Richtung Oberharz gefahren. Seither fehle jede Spur von den beiden Frauen.

Bei der bislang erfolglosen Suche waren nach Angaben der Polizei Spezialsuchhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die 39 Jahre alte Janine R. wird seit dem 19. März 2024 vermisst. Foto: Polizei

So wird Janine R. beschrieben:

etwa 165 Zentimeter groß

kräftige Statur

lange dunkle Haare

Die 50 Jahre alte Mandy G. gilt ebenfalls seit dem 19. März 2024 als vermisst. Foto: Polizei

So wird Mandy G. beschrieben:

etwa 163 Zentimeter groß

normale Statur

schulterlange hellblonde Haare (gefärbt)

In diesem Auto könnten die beiden Frauen unterwegs sein. Foto: Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Frauen oder zum Standort des Autos geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03941/674293 zu melden.