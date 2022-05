Hunderte Tafeln Schokolade in Wernigerode und Halberstadt gestohlen

Hunderte Schokoladentafeln wurde am Mittwoch (11. Mai) in Wernigerode und Halberstadt gestohlen.

Wernigerode/Halberstadt - Der Heißhunger auf Schokolade muss groß gewesen sein: Ein 18-Jähriger soll am Mittwoch (11. Mai) in Edeka-Märkten in Wernigerode und Halberstadt hochwertige Süßwaren in großen Mengen gestohlen haben.