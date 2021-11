Impfgegner beschmieren Impfzentrum in Thale im Harz und verteilen Flugblätter

Radikale Impfgegner haben in der Nacht zum Freitag das Impfzentrum in Thale im Harz beschmiert und verunglimpfende Flugblätter verteilt.

Thale (vs) - Impfgegner haben in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag in der Walpurgisstraße die Hausfassade des Clubhauses in Thale mit Graffiti beschmiert. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Außerdem sollen bedruckte Blätter auf die Fassade und in der Umgebung bis in den angrenzenden Kurpark auf Gegenstände geklebt worden sein. Das betroffene Clubhaus wird derzeit als temporäres Impfzentrum genutzt. Der Sinngehalt der aufgetragenen Graffitis und der verteilten Blätter, richtet sich eindeutig gegen die Impfangebote des Landkreises Harz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Harz um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03941 - 674293.