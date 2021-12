Koffer mit 15 Paar Damenschuhe in Wernigerode gestohlen

Wernigerode (vs) - Ein blauer Koffer mit orangefarbenen Griffen ist am Sonntag (5. Dezember) am Rande einer Veranstaltung im Harzer Kultur- und Kongresshotel zwischen 22.15 Uhr und 23.30 Uhr in Wernigerode gestohlen worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, waren in dem Koffer ungefähr 15 Paar Damenschuhe verstaut. Außerdem wurde auch noch ein schwarzer Kosmetikkoffer mit einem goldfarbenen Reißverschluss entwendet.

Die beiden Koffer waren zum Abtransport am südwestlichen in Richtung Parkhaus gelegenen Foyer Ausgang abgestellt.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der beiden Koffer erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.