Stapelburg (vs) - Zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Wasserstraße in Stapelburg ist es am späten Donnerstagabend gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll ein Mann beim Betreten des Supermarkts einen "spitzen Gegenstand" gezogen und drei Mitarbeiterinnen dazu aufgefordert haben, den Tresors zu öffnen. Da der Tresor durch die geschädigten Frauen offenbar nicht geöffnet werden konnte, soll der Täter in der weiteren Folge Geldscheine in bislang unbekannter Höhe aus den Kassen geklaut haben.

Im Anschluss soll der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 160 cm groß

- breite-stämmige Figur,

- südländischer Phänotyp

- maskiert

Die Polizei bittet um dringende Mithilfe von Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter geben können, unter der Rufnummer 03941-674293.