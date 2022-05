Kurierfahrt endet in der Ilse in Veckenstedt

Missglücktes Abkürzen in Veckenstedt.

Veckenstedt - Ein Paketzusteller eines großen Online-Händlers hat am Mittwochnachmittag in Veckenstedt für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Offenbar um Zeit zu sparen, wollte der Fahrer mit seinem Transporter gegen 14.30 Uhr am Schauener Weg die Ilse durchfahren.

Deren Wasserstand war aber noch recht hoch – zu hoch für das Fahrzeug. Um ein Abtreiben und Umweltschäden zu verhindern, wurde die Veckenstedter Feuerwehr alarmiert, die das havarierte Fahrzeug aus den Fluten zog, teilte ein Sprecher der Veckenstedter Brandbekämpfer mit. Den Rest erledigte der Abschleppdienst.