Eine Frau hat in einer Rossmann-Drogerie-Filiale in Wernigerode im Harz 126 Packungen Zahnpasta gestohlen und sie mit einem präparierten Kinderwagen aus dem Geschäft geschmuggelt. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach der mutmaßlichen Täterin.

Wernigerode (vs/dl) - Zu einem kuriosen Diebstahl ist es am Sonnabend, 7. Januar, in einer Rossmann-Filiale in Wernigerode im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag hervor.

Demnach soll eine bislang unbekannte Frau an besagtem Tag zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr insgesamt 126 Packungen Zahncreme in der Drogerie in der Breiten Straße geklaut haben. Die Frau versteckte das Diebesgut im Gesamtwert von 590 Euro demnach in einem präparierten Kinderwagen und soll die Filiale verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen.

Die auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Frau steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau steht im dringenden Verdacht, 126 Tuben Zahnpasta bei einer Rossmann-Filiale in Wernigerode gestohlen zu haben. Foto: Polizei

Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat oder der Täterin unter der Rufnummer 03941-674293.

Vorfälle mit präparierten Gegenständen gibt es seit längerer Zeit im Harz. Dort kommt in der Regel Alufolie zum Einsatz, um einen Alarm beim Verlassen des Geschäfts zu umgehen.