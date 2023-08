Am Landgericht wird eine Attacke auf einen Mann in Wernigerode verhandelt.

Wernigerode/Magdeburg (vs) - Zwei in Halberstadt wohnenden Männern wird vorgeworfen, sich im Februar 2023 in Wernigerode gegen den Widerstand des Geschädigten Zugang zu dessen Wohnung verschafft zu haben.

Nach dem Betreten der Wohnung sollen die Angeklagten mehrfach mit einem Teleskopschlagstock sowie einem Säbel auf den Kopf und die Hände des Geschädigten eingeschlagen haben, wodurch dieser verschiedene Schnittwunden am Kopf und an der Hand sowie Hämatome und Platzwunden am Kopf erlitten haben soll. Nach der Flucht des Geschädigten sollen die Angeklagten spontan dessen Rucksack mitgenommen haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts Magdeburg.

Einer dritten Angeklagten wird vorgeworfen, den beiden männlichen Angeklagten bei der geschilderten Tat geholfen zu haben, indem sie es den beiden ermöglicht haben soll, mit ihrem Auto zur Wohnung des Geschädigten zu fahren.

Die beiden männlichen Angeklagten befinden sich in dieser Sache seit Februar 2023 in Untersuchungshaft. Bei ihnen bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht kommt. Der Prozessbeginn ist für Donnerstag, 24. August, um 9.00 Uhr im Raum 106 terminiert.