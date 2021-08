Blaulicht Landkreis Harz: Unbekannte stehlen Ölgemälde

Aus einem Privathaus in Blankenburg sind zwischen dem 3. Mai und 12. Juli 2021 Ölgemälde gestohlen worden. In diesem Zeitraum fanden Dreharbeiten in dem Gebäude statt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.