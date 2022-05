Unbekannte Täter haben am Freitag (29. April) an zwei Stellen Maschendraht auf die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen bei Benneckenstein im Harz gelegt. Zwei Züge mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten.

Unbekannte Täter haben am Freitag (29. April) an zwei Stellen Maschendraht auf die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen bei Benneckenstein im Harz gelegt. Zwei Züge mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten.

Benneckenstein (vs) - Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag (29. April) gegen 16 Uhr in Benneckenstein im Bereich des Bahnhofes Maschendrahtabschnitte in das Gleisbett und auf die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen gelegt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, leitete ein Leerzug, welcher in Richtung Gernrode die Strecke befuhr, zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, überfuhr jedoch den Maschendraht, welcher sich unter dem Triebfahrzeug verfing.

Das Bahnpersonal konnte die Lokomotive befreien und den Maschendraht sicherstellen. Einen zweiten Zug, welcher in Richtung Nordhausen unterwegs war, erging das gleiche Schicksal. Personen kamen auch hier glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Polizei hat dazu zwei Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Sie bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Möglicherweise hat jemand die Tat beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täterschaft liefern.

Zeugen können sich an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter 03941/674291 wenden.