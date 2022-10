Ein Mann hat Anfang September in Ilsenburg im Harz mehrere hundert Euro aus einem EC-Geldautomat erbeutet. Nun fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Symbolbild:

Ilsenburg (vs) - Zu einem EC-Kartenbetrug ist es am 2. September in Ilsenburg im Landkreis Harz gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach hat an diesem Freitag ein Mann mehrere hundert Euro mit einer fremden EC-Karte aus einem Geldautomaten in der Faktoreistraße in Ilsenburg erbeutet.

Dieser Mann könnte mehrere hundert Euro mit einer fremden EC-Karte aus einem Geldautomaten im Ilsenburg im Harz erneutet haben. Foto: Polizei

Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann soll im dringenden Verdacht stehen, diese Tat begangen zu haben. Nach ihm fahndet nun der Mann.

Wer kennt den auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 03941-674293.