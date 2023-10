Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Deersheim mussten die Bewohner über die Feuerwehr-Drehleiter evakuiert werden. Der Fluchtweg war bereits versperrt.

Mehrfamilienhaus in Deersheim bei Wernigerode stand in Flammen

In dem Mehrfamilienhaus in der Neuen Straße in Deersheim brannte es im zweiten Obergeschoss.

Deersheim (vs) - In der Montagnacht, dem 02.10., wählte ein 34-jähriger Bewohner eines Deersheimer Mehrfamilienhauses um 03:47 Uhr den Feuerwehr-Notruf. Im Flur des zweiten Obergeschosses des Hauses war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr rückte sofort zu dem Haus in der Neuen Straße aus.



Durch den Brand im Flur war bereits der Fluchtweg versperrt. Mehrere Bewohner mussten über die Drehleiter aus dem zweiten und dritten Obergeschoss gerettet werden. Drei Personen wurden mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in das Klinikum nach Halberstadt gebracht.



Die Polizei sperrte den Brandort ab und leitete ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung ein. Wie der Brand entstehen konnte, ist aus gegenwärtigem Ermittlungsstand noch nicht klar. Aufgrund des Brandes ist das Haus derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Das Polizeirevier Harz nimmt Hinweise zum Brand unter der Telefonnummer 03941 - 674 293 entgegen.