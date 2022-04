Mutmaßliche Diebe stehlen Auto samt Papieren in Wernigerode

Die Polizei hat in in Werngierode zwei mutmaßliche Diebe, 16 und 18 Jahre alt, vorläufig festgenommen.

Wernigerode/vs - Die Polizei hat in Wernigerode zwei mutmaßliche Diebe erwischt. Die beiden Jugendlichen, 16 und 18 Jahre alt, stehen im Verdacht, sich Mittwochnacht (13. April) Zutritt zu einem Gartengrundstück an der Benzingeröder Chaussee verschafft zu haben. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz informierte, sollen sie dort aus einer Gartenlaube erst den Schlüssel für einen Audi und den dazugehörigen Fahrzeugschein gestohlen haben, danach auch das dazugehörige Fahrzeug.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, haben die Beamten den Audi später in der Straße Am Kastanienwäldchen aufgefunden. Am gleichen Tag konnten die Beamten den 16-Jährigen sowie den 18-Jährigen ermitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Jugendlichen vorläufig festgenommen.

Weiteres Diebesgut entdeckt

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 16-Jährigen fanden die Beamten nicht nur den gesuchten Audi-Schlüssel und die dazugehörige Zulassung, sondern auch diverses anderes Diebesgut. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse soll es sich dabei um die Beute aus verschiedenen Diebstählen in Wernigerode handeln.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 18-Jährige am Donnerstag (14. April) dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Wernigerode vorgeführt, so der Polizeisprecher weiter. Der 16-Jährige wurde nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft am Donnerstag wieder entlassen.