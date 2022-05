Nachdem er darauf angesprochen wurde, dass er Warnschilder überfahren habe, hat ein Fahrradfahrer in Ilsenburg im Harz ein Messer gezückt und Arbeiter mit der Panzerkette bedroht.

Weil er mit der Kritik an ihm nicht umgehen konnte, hat ein Fahrradfahrer Männer, die mit Mäharbeiten in Ilsenburg beschäftigt waren, mit einem Messer und einer Panzerkette bedroht. Symbolbild:

Ilsenburg (vs) - Zu einer Drohung mit dem Messer ist es am Donnerstagmorgen in Ilsenburg gekommen, weil ein Fahrradfahrer aufgestellte Warnschilder missachtete. Dies teilte das zuständige Polizeirevier mit.

Demnach missachtete der 57-Jährige gegen 8:15 Uhr die aufgrund von Mäharbeiten in der Friedensstraße aufgestellten Warnschilder mit seinem Fahrrad. Als er von den Mitarbeitern angesprochen wurde, stellte er das Rad ab, ging auf die beiden zu und bedrohte sie mit einem Messer sowie einer so genannten Panzerkette.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der 57-Jährige am Nachmittag an seiner Wohnanschrift angetroffen und die gesuchte Panzerkette sichergestellt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen den Mann ein.