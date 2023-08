Suche der Polizei im Harz: In Veckenstedt stehen Beamte plötzlich vor Exkrementen

Veckenstedt (vs) - Am frühen Montagmorgen fanden Polizisten in Veckenstedt im Harz etwas, das sie lieber nicht gefunden hätten. Sie waren eigentlich auf der Suche nach etwas ganz anderem, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Demnach sollen in der Nacht zum Montag bis zu zehn Pferde gemeinsam freilaufend in Veckenstedt unterwegs gewesen sein. Bei Eintreffen der Beamten hätten aber nur noch Ausscheidungen der Tier-Gruppe auf der Straße festgestellt werden können. Drei Pferde seien auf einer Koppel angetroffen worden. Auf einer anderen Koppel standen fünf weitere Pferde.

Ob es sich hierbei um die gemeldeten Tiere handelte, habe nicht abschließend geklärt werden können.