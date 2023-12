Bei Trautenstein/Oberharz am Brocken kam es im Wald zu einem Brand, so die Polizei.

Trautenstein/Oberharz am Brocken/vs - Ein Zeuge beobachtete am 30. November gegen 9.30 Uhr ein Feuer. Ein größerer Stapel Reisig war in Brand geraten. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei in Wernigerode.

Beamte suchten den Brandort auf und stellten fest, dass der Stapel noch glimmte und dahinter befindliche Bäume beschädigt wurden. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.400 Euro, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten beschlagnahmten den Brandort und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung.

Hinweise zur Tat und/oder den Tätern erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.