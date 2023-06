In Oberharz am Brocken hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille.

B242/Oberharz (vs) - Beinahe zum Geisterfahrer ist ein 55 Jahre alter Mann geworden, der am Sonntagnachmittag von der Polizei in Oberharz am Brocken gestoppt wurde. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hatten Zeugen zuvor die Beamten alarmiert, nachdem er mit seinem Auto auf der Bundesstraße B242 in Richtung Günthersberge in Schlangenlinien unterwegs war und dabei andere Fahrer gefährdet haben soll. Bei der Kontrolle soll den Polizisten ein starker Alkoholgeruch entgegenkommen sein.

Der Mann muss sich nach einem Alkoholtest nun wegen Straßengefährdung bei Fahrunsicherheit nach Alkoholkonsum verantworten.