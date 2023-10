Eine Frau hat in Harzgerode und Hasselfelde im Harz versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte Hunderte Euro von Geldautomaten abzuheben. Nun fahndet die Polizei nach ihr (Foto im Text). Können Sie Hinweise geben?

Harzgerode/Hasselfelde (vs) - Zu einem Betrugsversuch mit einer gestohlenen Kreditkarte ist es bereits am 17. Mai in Harzgerode im Harz gekommen. Nun fahndet die Polizei nach einer Frau, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Demnach habe sie damals in den Nachmittagsstunden versucht, mit der Kreditkarte mehrere Hundert Euro von einem Geldautomaten in Harzgerode und Hasselfelde abzuheben, was jedoch nicht gelungen sei.

Diese Frau steht offenbar im Verdacht, die Betrugsversuche unternommen zu haben:

Versuchte, Geld abzuheben in Harzgerode und Hasselfelde: Diese Frau könnte eine Betrügerin sein. Haben Sie sie gesehen? Foto: Polizei

Können Sie Hinweise zu der abgebildeten Frau oder zu ihrem Aufenthaltsort geben? Dann bittet die Polizei um eine Meldung unter der Rufnummer 03941-674293.