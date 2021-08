Opfer des Brandes in Wernigerodes Kantstraße danken ihren Rettern

Wernigerode - Vier Erwachsene und ein Kind, die ihren Urlaub in der bunten Stadt am Harz verlebten, wären in der Nacht vom 4. zum 5. August um ein Haar Opfer des Bungalow-Brandes in der Kantstraße geworden. Gegen 3 Uhr stand der Bungalow in Flammen, die Einsatzleitstelle löste den Alarm für die hauptberufliche Wachbereitschaft sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Wernigerode, Silstedt und Minsleben aus. Insgesamt waren 29 Aktive im Einsatz.

Dass die Familie rechtzeitig den Flammen entkam, verdankte sie dem Umstand, dass eine ältere Frau gegen 3 Uhr wach wurde. Zu diesem Zeitpunkt habe bereits die Küchendecke gebrannt und einige Räume waren verraucht, beschreibt eine Angehörige der aus Staßfurt stammenden Familie, die anonym bleiben möchte (Name der Redaktion bekannt) in einer Mail an die Volksstimme, das Geschehen. Alle in der Nacht im Bungalow untergebrachten Personen konnten so rechtzeitig geweckt werden. „Wir konnten unversehrt schnell den Bungalow verlassen, welcher kurz darauf vollständig in Flammen stand.“

Rauchmelder installieren

Der Familie liegt nunmehr ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Einsatzkräfte am Herzen. Neben den Feuerwehrleuten waren auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes, des Kriseninterventionsteams, des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Holtemme-Bode (WAHB) und der Feuerwehrtechnischen Zentrale vor Ort. Die Familie sei vor Ort professionell betreut worden, heißt es in der Mail weiter. „Die lieben Worte des Seelsorgers: ,Denken Sie bitte nicht, was wäre wenn...’, versuchen wir zu beherzigen, auch wenn es uns natürlich nicht leicht fällt.“

Mit ihrem Dank an die Rettungskräfte verbindet die Familie des Weiteren noch den dringenden Appell an alle Vermieter, unbedingt Rauchmelder zu installieren. Im betroffenen Holzbungalow seien keine Rauchmelder vorhanden gewesen. So sei die Rettung der fünf Personen, darunter eine schwangere Frau und ein vierjähriges Kind, nur einem glücklichen Zufall zu verdanken.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sei die Brandursache ein technischer Defekt eines Elektroheizgerätes, so Uwe Becker. Sprecher des Polizeireviers Harz, auf Volksstimme-Anfrage. Das Gerät werde derzeit im Landeskriminalamt untersucht.