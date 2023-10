Nach einem Auftritt des Grünen Robert Habeck in Wernigerode kochen die Emotionen in der Harz-Stadt über. Nun tauchte ein vier Meter langer Mordaufruf an einer zentral einsehbaren Wand auf.

Wernigerode (vs) - Nach einem heftig umstrittenen Auftritt des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck vor wenigen Wochen in Wernigerode ist nun ein öffentlicher Mordaufruf in der Harz-Stadt aufgetaucht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Lesen Sie auch: Protest in Wernigerode - Robert Habeck schlägt im Harz Hass entgegen

Demnach besprühten bislang unbekannte Täter am Mittwochvormittag, 4. Oktober, in der Riederschen Trift eine Grundstückswand mit den Worten „Tötet die Grünen“. Der Schriftzug in der Größe von fast vier Metern Länge befindet sich in exponierter Lage an der Ecke zur Ballenstedter Straße hin und sei für den durchfahrenden Verkehr und Fußgänger gut wahrnehmbar.

Auch interessant: Nach Protestwelle - So verlief der Besuch von Robert Habeck in Wernigerode

Es entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 500 Euro. Außerdem bittet die Polizei um Zeugenmeldungen und Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 03941-674293.