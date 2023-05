Nach einem Verkehrsunfall in Darlingerode musste ein 11-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Das ist passiert.

Am 4. Mai ist ein 11-jähriger Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen.

Darlingerode (vs) - Bei einem Verkehrsunfall in Darlingerode im Landkreis Harz ist am Donnerstagabend, 4. Mai, ein 11-jähriger Radfahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizei ist nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 64-Jähriger mit seinem Auto die Darlingeröder Friedensstraße in Richtung Wernigerode gefahren.

Gegen 18.15 Uhr kam der Junge mit einem Rad aus der Straße „Auf der Heide“ und stieß mit dem Auto zusammen. Dabei verletzte sich der 11-Jährige leicht, heißt es am Ende der Pressemitteilung von Seiten der Polizei.