In Blankenburg im Harz hat ein Auto Feuer gefangen, so die Polizei. Anwohner berichten von einem lauten Knall im Vorfeld des Brandes.

Blankenburg (vs) - Ein lauter Knall weckte die Anwohner "am Regenstein" in Blankenburg. In der Nacht des 7. Juli geriet gegen 3.30 Uhr ein Auto Brand. Das Kraftfahrzeug war „Am Regenstein“ in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt.

Zeugen berichten, dass dem Brand ein lauter Knall vorausgegangen war, woraufhin das Auto Feuer fing. Zeugen beobachteten, dass sich zwei dunkelgekleidete Personen vom Brandort entfernten.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein vollständiges Abbrennen des Fahrzeuges nicht verhindert werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung von Seiten der Polizei.