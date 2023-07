Bei einem schweren Unfall im Harz ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden, so die Polizei.

Danstedt (vs) - Unfall im Harz: Am 19. Juli verletzte sich ein 28-Jähriger infolge eines Verkehrsunfalls schwer. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Mann mit einem VW Passat die Landesstraße 84 aus Richtung Danstedt kommend in Richtung Heudeber.

Gegen 23.15 Uhr kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der 28-Jährige schwer, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen wurde.

Am Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.