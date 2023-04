Polizei: Roller in Wernigerode wurde bewusst in Brand gesetzt

Wernigerode - Der Brand eines Motorrollers in der Nacht zum Sonntag in Wernigerode geht nach polizeilichen Ermittlungen auf Brandstiftung zurück. Wie ein Polizeisprecher am Montagabend auf Anfrage erklärte, sei der in der Straße Unterm Wulfhorn an einer Hausfassade angelehnte Roller mittels offener Flamme und Papier bewusst in Brand gesetzt worden. Der Brandermittler des Harzer Polizeireviers habe vor Ort entsprechende Beweise sichern können. Konkrete Ansatzpunkte hinsichtlich eines Täters gebe es aber noch nicht.