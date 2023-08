In Weddersleben ereignete sich laut Polizei ein Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Weddersleben (vs) - Ein 42-jähriger Neinstedter fuhr am 4. August gegen 6.56 Uhr mit seinem Renault die K1360 aus Richtung Weddersleben in Richtung Quedlinburg.

Kurz nach einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchquerte den Straßengraben und drehte sich in der weiteren Folge mit dem Auto einmal um die eigene Achse.

Er kam im Straßengraben zum Stehen und wurde schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.