Wernigerode (vs) –Auf der B244 zwischen Wernigerode und Elbingerode kam es am 13. Oktober gegen 11.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wobei der Fahrer eines BMW und seine Beifahrerin schwer verletzt wurden.

Beim Fahren in einer Kurve verlor der 26-jährige Mann aus der Stadt Oberharz am Brocken die Gewalt über sein Auto und rutschte in den linken Straßengraben. Der Fahrer sowie seine 16-jährige Beifahrerin wurden per Rettungshubschrauber ein ein Klinikum gebracht.

Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 5.000 Euro. Zur Unfallaufnahme kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung.