Eine Verkehrskontrolle in Quedlinburg endet mit fünf Verletzten, darunter drei Polizisten. Zuvor hatten die zwei Insassen eines anderen Autos für Chaos in der Harz-Stadt gesorgt.

Polizeikontrolle im Harz eskaliert: Insgesamt fünf Verletzte in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Eine Verkehrskontrolle in Quedlinburg ist am späten Samstagabend (6. Mai) aus dem Ruder gelaufen. Am Ende waren drei Polizisten und die zwei Insassen des Fahrzeuges, das kontrolliert wurde, verletzt.