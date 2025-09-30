Am Montag hat ein Maskierter den Norma in der Karl-Zerbst-Straße in Blankenburg überfallen. Mit vorgehaltener Waffe forderte er von einer Verkäuferin Bargeld.

Blankenburg. – Am Montagabend ist es in der Karl-Zerbst-Straße in Blankenburg zu einem schweren Raubüberfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein bislang unbekannter Täter gegen 19.45 Uhr einen Lebensmittelmarkt betreten und unter Vorhalt einer Waffe Bargeld gefordert haben.

Im Kassenbereich habe der Mann eine Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht und sie aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die Angestellte sei der Forderung nachgekommen. Mit einer Beute im mittleren dreistelligen Bereich habe der Täter den Markt anschließend verlassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Der Täter werde wie folgt beschrieben:

männlich

circa 18 Jahre alt

zwischen 1,70m und 1,80m groß

europäischer Phänotyp

sprach akzentfreies Deutsch

trug schwarze Kleidung, Handschuhe und ein Tuch vor dem Gesicht

Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03915461010 oder in jeder anderen Dienststelle entgegen.