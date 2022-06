Reh ausgewichen: 22-Jähriger fährt im Harz gegen Baum

Weil ein 22-Jähriger auf der L94 bei Hüttenrode (Ortsteil von Blankenburg) am Freitag (10. Juni) einem Reh ausweichen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Hüttenrode (vs) - Ein 22-Jähriger ist am Freitag (10. Juni) gegen 23 Uhr mit seinem Auto die Landstraße 94 in Richtung Bundesstraße 81 (Almsfeld) gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer versuchte dem Rehwild auszuweichen und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß der 22-Jährige mit seinem Auto gegen einen Baum.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da der Fahrzeugführer über Schmerzen im Brustbereich klagte wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Eine Verletzung konnte durch das Rettungspersonal ausgeschlossen werden.