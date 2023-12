Die Polizei sucht nach einem Duo, das in Wernigerode einen Geldautomaten gesprengt haben soll. Was zu der Tat bislang bekannt ist.

Explosion in Bankfiliale in Wernigerode: Polizei sucht Einbrecher-Duo

Automaten waren in Wernigerode in der Burgbreite unterwegs. Symbolfoto:

Wernigerode/VS. Einbrecher haben in Wernigerode versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg sollen die Unbekannten am Sonntagmorgen (17. Dezember) gegen 5 Uhr in einer Bankfiliale am Platz des Friedens in der Burgbreite ihr Unwesen getrieben haben.

Allerdings gelang es ihnen nicht, die Geldkassetten aus dem Automaten zu stehlen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung, heißt es weiter von der Polizei. Die Beamten schätzen die Höhe des Sachschadens auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand.

Lesen Sie auch: Betrugsalarm im Harz: Die hinterhältige Paket-SMS-Masche entlarvt

Polizisten haben am Tatort eine Vielzahl von Spuren gesichert. Sie ermitteln nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Zu den beiden unbekannten Tätern ist bislang bekannt, dass das Duo vermummt agierte. Zeugen können sich im Harzrevier unter Telefon (03941)67 42 93 mit Hinweisen melden.