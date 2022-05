Sturmtief „Nadia“ hält Harzer Feuerwehren in Atem

Das Sturmtief „Nadia“ fegte am Wochenende auch durch den Harz. Freileitungsschäden und Stromausfälle im Oberharz oder blockierte Straßen durch umgestürzte Bäume - die Harzer Kameraden mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

In Blankenburg drückte der Sturm Teile eines Hausgiebels auf das angrenzende Baugerüst.

Harzkreis - Das Sturmtief „Nadia“ hat am Wochenende auch im Harzkreis für zahlreiche Schäden gesorgt und die Feuerwehren in vielen Harzorten in Atem gehalten. Die Leitstelle registrierte bis zum Sonntagabend rund 120 sturmbedingte Einsätze. Über größere Personenschäden wurde bis Sonntagabend nichts bekannt. Allerdings gab es punktuell im Bereich der Stadt Oberharz/Brocken auch Unterbrechungen bei der Stromversorgung.