Eine Vollsperrung der Bundesstraße B242 war am Donnerstagmittag zwischen Trautenstein und Hasselfelde im Harz eingerichtet. Dort staute es sich an einer Unfallstelle.

Feuerwehr Stadt Oberharz am Brocken

Hasselfelde/VS - Die Polizei hat die Bundesstraße 242 zwischen Hasselfelde und Trautenstein am Donnerstag (17. November) für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Grund dafür war nach Angaben aus dem Harzrevier ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Erkenntnisstand der Beamten war gegen 10 Uhr ein 38-Jähriger mit einem Transporter von Hasselfelde aus auf der Bundesstraße in Richtung Benneckenstein unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Feuerwehr muss eingeklemmten Fahrer befreien

Der Fahrer wurde beim Zusammenstoß eingeklemmt und verletzte sich schwer. Kameraden der Feuerwehr konnten den Mann mittels hydraulischem Rettungswerkzeug aus dem Wagen befreien, berichtet Oberharz-Stadtwehrleiter Dirk Rieche. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Am Transporter entstand laut Polizei augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug und schleppte es ab. Zur Beseitigung von Umweltschäden wurde laut Feuerwehr eine Fachfirma an die Unfallstelle auf der B 242 gerufen. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Hasselfelde und Benneckenstein, der Einsatzleitdienst der Stadt Oberharz am Brocken sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, Notarzt und Helikopter.