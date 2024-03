Die Tuning-Szene hat vom Landkreis Harz eine Absage erteilt bekommen: Der "Car-Freitag" fällt am Tunnel der Rappbodetalsperre in diesem Jahr aus. Es ist darüber hinaus eine weiträumige Sperrung zu Ostern angekündigt. Was im nächsten Jahr geplant ist.

Gefahr in "Soundröhre": Tunnel an Rappbodetalsperre zu Ostern komplett gesperrt

Die "Soundröhre", der Tunnel an der Rappbodetalsperre im Harz, wird am "Car-Freitag" gesperrt.

Landkreis Harz/Rappbodetalsperre/DUR. - Auf Drängen der Polizei hat der Landkreis Harz eine Sperrung von dem unter Autofans beliebten Tunnel an der Rappbodetalsperre angekündigt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Eine bittere Pille für Tuner: Die sogenannte "Soundröhre" gilt seit Jahren zu Ostern als Anlaufstelle der Szene.

Doch nicht nur am Karfreitag, dem 29. März, bleibt der Tunnel gesperrt. "Der Landkreis Harz hat für das gesamte Osterwochenende eine Vollsperrung für den Straßentunnel der Rappbodetalsperre und die Staumauer angeordnet. Sie gilt vom 29. März 2024, 6 Uhr, bis zum 2. April, 5 Uhr", so der Landkreis. Betroffen seien Autofahrer, die auf der Strecke von der L96 aus Richtung B81 zwischen dem Abzweig „Oberbecken“ und dem Abzweig Parkplatz „Harzdrenalin“ seien.

Sperrung an Rappbodetalsperre im Harz nicht für Fußgänger

Die Sperrung soll damit auf einer Länge von 1.500 Metern durchgesetzt werden. Außerdem sollen die südliche Zufahrtsstraße, die Talsperrenmauer und der angrenzende Straßentunnel für fast 100 Stunden zur auto- und motorradfreien Zone werden, so der Landkreis weiter. Für Fußgänger gebe es aber keine Einschränkungen.

Die Umleitung führe von der B81 über L94 in Richtung Hüttenrode zur B27 und umgekehrt.

Als Grund für die groß angelegte Sperrung nannte Landrat Thomas Balcerowski eine "zu erwartende Überlastung des Straßennetzes an Deutschlands höchster Staumauer, wenn sich die Tuningszene am Karfreitag" treffe. Gleichzeitig diene die Vollsperrung der Gefahrenabwehr, weil nach Erfahrungen der Vorjahre wieder Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten am Tunnel der Rappbodetalsperre und im Umfeld zu erwarten seien.

Neues Tuner-Event im Harz an der "Soundröhre" angekündigt

Seit Jahren gehört die sogenannte „Soundröhre“ an der Rappbodetalsperre zu den Hotspots der Tunerszene im ganzen Bundesgebiet und angrenzender Staaten. Am „Car-Freitag“, dem gesetzlichen Feiertag Karfreitag, treffen sich Jahr für Jahr mehr Mitglieder der Szene zu Ausfahrten. Bei den dabei vorgeführten Manövern sei die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer nicht gewährleistet, heißt es.

Landrat Balcerowski kündigte an, für die Tuningszene ab Ostern 2025 in Zusammenarbeit mit „Harzdrenalin“ ein Open-Air-Event an der „Soundröhre“ zu etablieren.