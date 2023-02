Blankenburg (vs) - Am Montag, 13. Februar, endete gegen 13.14 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Auto auf der B27 tödlich. Was war passiert? Ein 62-jähriger Magdeburger befuhr mit seinem Audi die B 27 aus Hüttenrode kommend in Richtung Blankenburg, so die Polizei in einer Pressemitteilung. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum.

Der Auto-Fahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Auf Grund der Schwere der Verletzungen verstarb er fast augenblicklich an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die Polizei aufgenommen und dauern an. Das Auto musste durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen werden. Bis zur Beendigung der Rettungs-, und Bergungsmaßnahmen bleibt die B 27 auf Höhe der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt.