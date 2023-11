Im Landkreis Harz ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen teils schwer verletzt worden sind. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall im Harz sind am Freitagabend drei Personen verletzt worden.

Rübeland/dpa - Ein 19-Jähriger hat auf der Bundesstraße 27 im Harz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall mit drei Verletzten verursacht.

Unfall im Harz: Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich

Laut Polizei war der junge Mann am späten Freitagabend womöglich zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve war der Pkw nahe der Ortschaft Neuwerk demnach von der Straße abgekommen, gegen einen Baumstumpf geprallt und hat sich überschlagen.

Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzte ins Krankenhaus

Der Fahrer sowie zwei 17 Jahre alte Insassen waren dabei verletzt worden - eine 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie es am Sonntag von der Polizei hieß.

Neuwerk gehört zur Ortschaft Rübeland der Stadt Oberharz am Brocken.