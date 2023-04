Rotacker - Bei Verkehrsunfall im Harz hat sich eine Motorradfahrerin am Freitag schwere Verletzungen zugezogen. Die 60-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld war gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße zwischen der Landesgrenze Thüringen und Rotackerunterwegs.

Laut Polizei überholte sie in einer Rechtskurve mit ihrer Kawasaki einen PKW, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung und gegen einen Felsvorsprung. Hierbei verletzte sich die Motorradfahrerin so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Bis etwa 15.30 Uhr war die B 81 voll gesperrt