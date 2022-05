Unfall in Wernigerode: Schwer verletzte Seniorin verweigert Hilfe

Eine ältere Frau hat in Wernigerode bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Doch helfen lassen wollte sie sich nicht.

Wernigerode (dl) - Bei einem tragischen Unfall hat am Dienstagmittag eine 91 Jahre alte Seniorin in Wernigerode schwere Verletzungen erlitten. Wie Polizeisprecherin Nadine Sünnemann gegenüber der Volksstimme erklärte, übersah nach den bisherigen Ermittlungen gegen 13.30 Uhr ein 47-jähriger Fordfahrer beim Rangieren in der Veckenstedter Straße die Passantin, die gerade die Fahrbahn überquerte.