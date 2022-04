Vier Verletzte nach nächtlicher Schlägerei in Veckenstedt

Veckenstedt - Eine schwer- und vier leicht verletzte Personen sind nach Polizeiangaben das vorläufige Ergebnis einer Schlägerei, die sich am Wochenende in Veckenstedt ereignete. Die Tat soll sich in der Nacht von Freitag zum Sonnabend ereignet haben. Tatort war der Hof in der Straße der Technik 4, in der sich neben dem Heimatmuseum auch das Verwaltungsamt der Gemeinde Nordharz befindet.