Unfall Vierjähriges Kind setzt sich in Seesen im Harz ins Auto und verursacht Verkehrsunfall

Ein vierjähriges Kind hat am Dienstag (14. Dezember) in Seesen im Landkreis Goslar im Harz einen Unfall verursacht, bei dem drei Autos beschädigt worden. In einem unbemerkten Moment hatte es sich in das Auto der Eltern gesetzt.