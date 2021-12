Verkehrsunfall Wernigerode: Autofahrer bringt Fahrradfahrer zum Sturz und flüchtet

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen (15. Dezember) gegen 6 Uhr auf der Lindenbergstraße in Wernigerode gekommen. Ein Autofahrer schnitt in einer Kurve die Fahrbahn, so dass ein Fahrradfahrer ausweichen musste und dabei stürzte. Der Autofahrer flüchtete.