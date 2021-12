Wernigerode: Bei Baumfällarbeiten kracht Baum auf Haus - 87-Jährige schwer verletzt

Eine Firma hat am Mittwoch (22. Dezember) Bäume in Wernigerode gefällt. Dabei drehte sich ein Baum im Fallen und fiel auf das Dach eines Hauses. Die 87-jährige Bewohnerin wurde dabei schwer verletzt.

Wernigerode (vs) - Eine Firma hat am Mittwochnachmittag (22.12.2021) gegen 16 Uhr in der Hilleborchstraße in Wernigerode Bäume gefällt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, wurde unter anderem ein ausgewachsener Baum abgesägt. Dieser drehte sich im Fall und fiel auf das Dach eines Nachbarhauses. Dabei zerstörte ein Ast ein Fenster des Hauses. Hinter dem Fenster stand die 87-jährige Hausbewohnerin, die sich dabei schwer verletzte und ins Krankenhaus eingewiesen werden musste.

Der Sachschaden wird derzeit mit 10.000 Euro angegeben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.