Wernigerode: Betrunkener fährt auf der Flucht vor der Polizei gegen einen Gartenzaun

Wernigerode (vs) - Am 7. November gegen 2.25 Uhr versuchten Polizeibeamte in der Friedrichstraße in Wernigerode einen Subaru einer Kontrolle zu entziehen. Nachdem dem Fahrzeugführer Haltesignale gegeben wurden versuchte der Fahrer sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Geschwindigkeit erhöhte, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Seine Flucht endete in einem Gartenzaun im Langen Stieg. Ein beim 42-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille.

Nach der Unfallaufnahme wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.