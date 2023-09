Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ist während einer Busfahrt in Wernigerode ein Kinderwagen umgefallen.

Ein einjähriges Kind hat sich während einer Busfahrt in Wernigerode Verletzungen zugezogen, so die Polizei.

Wernigerode (vs) - Ein einjähriges Mädchen wurde am 5. September während der Fahrt in einem Linienbus leicht verletzt. Was war passiert?

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr eine Frau in einem Linienbus die Schmatzfelder Straße aus Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße kommend in Richtung Schreiberstraße.

Gegen 8.50 Uhr fiel im Kurvenbereich der Schmatzfelder Straße auf Höhe der Gerichtsstraße ein Kinderwagen im Bus um, sodass sich das Kind leicht verletzte, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Kleinkind wurde durch den Rettungsdienst am Unfallort behandelt.