Wernigerode (vs) - Zu einem dreisten Diebstahl nach Betrug an einer Seniorin ist es offenbar am Mittwochnachmittag in Wernigerode gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer Zutritt zum Wohnhaus der Rentnerin in der Straße Am Tünneckenberg. Sie hatten sich zuvor offenbar als Handwerker ausgegeben, um einen vermeintlichen Wasserschaden und die Heizungen zu kontrollieren. Nachdem die Männer, die zeitweilig getrennt im Haus unterwegs gewesen sein sollen, das Wohnhaus wieder verließen, bemerkte die Rentnerin den Verlust ihres Goldschmucks im Wert von 1.000 Euro.

Die beiden Männer, die sich recht ähnlich gesehen haben sollen, werden als 1,60 m bis 1,65 m groß und 35 bis 45 Jahre alt beschrieben. Sie sollen eine Wollmütze sowie Handschuhe und eine dick Jacke getragen haben.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und warnen vor dieser Betrugsmasche.