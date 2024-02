Von VS

Von VS

EIn schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag auf einen Forstweg zwischen Schricke und Colbitz ereignet. Dabei kam ein 15-Jähriger ums Leben.

Schricke/Colbitz. - Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, , 23. Februar, gegen 19.30 Uhr auf einem landwirtschaftlicher Forstweg zwischen Schricke und Colbitz, als ein 18-jähriger Magdeburger mit seinem Fahrzeug schwer verunglückte.

Der junge Mann befuhr mit seinem Opel den Forstweg zwischen den Ortschaften Schricke und Colbitz. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidiert mit einem Baum.

Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 15-jährige Beifahrer aus dem Landkreis Börde so schwer verletzt, dass er am Unfallort seinen Verletzungen erlegen ist. Der Fahrzeugführer wurde lebensbedrohlich verletzt und von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er wurde von einem angefordertes Bergungsunternehmen geborgen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.