Ein Streit ist auf offener Strecke immer weiter eskaliert: Erst bremsten sich ein VW und ein Mercedes wechselseitig aus, überholten sich und fuhren dann Schlangenlinien, um den anderen am Überholen zu hindern. Schlussendlich wurde auch noch die Heckscheibe des Mercedes zertrümmert.

Heckscheibe zertrümmert: Eskalation in der Börde - Rangelei zwischen VW und Mercedes

Aus Wut über ein Kräftemessen mit einem Mercedes-Fahrer auf offener Strecke auf der B189 bei Dolle nahe Wolmirstedt in der Börde hat ein Transporter-Fahrer die Heckscheibe des Luxus-Autos zerstört. Symbolbild:

B189/Dolle (vs) - Zu einem Kräftemessen auf der Bundesstraße B189 bei Dolle nahe Wolmirstedt in der Börde haben sich zwei Autofahrer am frühen Dienstagmorgen hinreißen lassen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach ist es zwischen einem 62-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 44-jährigen VW-Fahrer auf der Fahrt zum Streit gekommen sein. Im Vorfeld sollen sich die beiden Fahrzeugführer wechselseitig immer wieder überholt haben. Es sei zu Ausbremsmanövern gekommen und die Männer hätten versucht, dem jeweils anderen das Überholen durch Fahren von Schlangenlinien zu verwehren.

In der Ortslage Dolle habe der VW-Fahrer schließen den Mercedes gestoppt und wollte ihn gegen dessen Willen zur Rede stellen. Als dies fehlschlug, zertrümmerte der VW-Fahrer aus Wut die Heckscheibe des Mercedes, heißt es von Seiten der Beamten.