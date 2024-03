Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch gleich zwei Feuer bekämpfen: Zunächst brannte ein Transporter, anschließend ein Kleidercontainer am Gerätehaus.

Auto und Container: Zwei Brände in einer Nacht in Klein Ammensleben

In Klein Ammensleben haben in der Nacht zu Mittwoch ein Transporter und ein Kleidercontainer gebrannt.

Klein Ammensleben/DUR. - In der Nacht zu Mittwoch brannten ein Transporter sowie ein Kleidercontainer in Klein Ammensleben im Landkreis Börde. Beide Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden.

Zunächst habe der Besitzer des Renaults zwei laute Knalle wahrgenommen, sagte die Polizei. Danach soll sich das Feuer von den hinteren Reifen bis zur Mitte des Fahrzeugs ausgebreitet haben, wodurch der Innenraum des Transporters vollständig abgebrannt sei. Die Feuerwehr musste den Brand löschen.

Zweiter Brand am Feuerwehrhaus: Erst brennt ein Transporter, dann ein Container

Als die Feuerwehr danach in das Gerätehaus zurückkehrte, sei es zu einem zweiten Brand in einem Kleidercontainer neben dem Gerätehaus gekommen, heißt es in der Meldung. Auch dieses Feuer konnte gelöscht werden.

Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Haldensleben ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können, sich unter Tel.: 03904/478-0 zu melden.