Auto kracht in Calvörde in der Börde gegen einen Laternenmast 

Zu einem Verkehrsunfall ist es Mittwochmorgen (15. Dezember) in Calvörde im Landkreis Börde gekommen. Dabei fuhr ein Fahrzeug gegen einen Laternenmast.

Zu einem Verkehrsunfall ist es Mittwochmorgen (15. Dezember) in Calvörde im Landkreis Börde gekommen. Dabei fuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Opels gegen einen Laternenmast.

Calvörde - Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen (15. Dezember) an der Einmündung Amtsweg – Haldensleber Straße in der Ortschaft Calvörde im Landkreis Börde ereignet.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, fuhr die 40-jährige Fahrerin eines Pkw die Amtsfahrt entlang und hielt an der Einmündung zur Haldensleber Straße an. Dort sah sie ein Auto nahen und dachte, dieser würde in die Amtsfahrt abbiegen.

Daraufhin fuhr die Frau los. Der 58-jährige Opelfahrer fuhr jedoch nicht ab, so dass es zu einer Kollision kam. Infolge stieß der Opelfahrer gegen einen Laternenmast. Die Insassen der beiden Autos bleiben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.