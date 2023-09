Colbitz (vs) - Ein Radfahrer wurde am 5. September gegen 16.42 Uhr bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Ein 66-jähriger Autofahrer beabsichtigte die A14 an der Ausfahrt Wolmirstedt zu verlassen und auf die B189 in Richtung Mose zu fahren.

Beim Abbiegen auf die B189 übersah der Volkswagenfahrer einen 65-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg an der B189 in Richtung L38 unterwegs war. Trotz Ausweichmanöver des Radfahrers kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad.

Der 65-jährige Radfahrer stürzte daraufhin und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der vor Ort behandelnde Notarzt schätze die Verletzung als schwer ein und der 65-Jährige wurde in das Klinikum Olvenstedt verbracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei am Ende.